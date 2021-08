Exentrenador de Neisi Dajomes denuncia chantaje de la Federación sobre ella

Neisi Dajomes nos regaló una nueva medalla olímpica en Tokyo 2020, pero ¿Quién creyó primero en ella? Se trata de Walter Llerena, exentrenador de Neisi y el resto de la familia Dajomes-Palacios por varios años, siendo su tutor, cuidando y otorgando un hogar por más de 5 años.

Llerena fue crítico con la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas por el trato a Neisi durante sus competiciones.

Aquí la entrevista:

¿Cómo llegó Neisi Dajomes a su vida?

En el caso de Neisi a los 3 meses desde que empezó sus entrenamientos en el levantamiento de pesas por la situación crítica y económica de su madre, y por la condición de refugiada que vivía en Ecuador (de origen colombiano), y previo a que ella tomara la decisión de querer regresarse le sugerí para que viva en mi casa, ya que como entrenador siempre permití que los atletas que eran de escasos recursos puedan convivir conmigo, para que sigan practicando y eso era lo que hacía, y accedió, confió en mi trabajo"

Neisi pasó a vivir a mi casa a la edad de 12 años junto a su hermano mayor Javier, quienes ellos empezaron a entrenar, luego se sumó Angie. Neisi estuvo conmigo 6 años.

¿Qué talento vio de Neisi?

Yo recibía a todos los chicos que querían levantar pesas y quieran estudiar, ese era mi condición, yo no los recibía si eran buenos o los mejores, era para darles una mano, así pasaron muchos y así llegó Neisi con su hermano. La realidad es que Neisi fue la más disciplinada, constante y se apropió del trabajo atlético... a Neisi le encantó vivir en mi casa que cuando llegó el momento de levantar vuelo, me dijo que ella no quería irse.

¿Cómo trabajar a una chica que no tuvo la presencia de una figura paterna?

Fue un trabajo duro, ella siempre fue una chica fuerte, vivimos muchas cosas, la consideré mi hija, paseamos, trabajamos, la ví crecer... me llena de orgullo saber que me dedicara un minuto cuando ganó la medalla.

¿Qué ha podido cambiar de Río a Tokyo?

Ha evolucionado y madurado, el proceso normal, ha ido corrigiendo errores que vienen con la experiencia. Ella le tocó por su condición por tener muchas necesidades, ser el sostén económico de su hogar con su madre y hermanos, ahora desde la muerte de su mamá, le ha tocado asumir ese rol de mamá de sus hermanos. Es mucho más el mérito de Neisi porque no solo era entrenar, también era cuidar de sus hermanos, es fuerte. Le ha tocado salir sola, tiene 23 años, es una señorita cuidando de otros jóvenes.

Neisi reconoció haber sufrido de depresión cuando pasó por el falso positivo de COVID-19, además de otros golpes dentro de su carrera ¿hubo un momento en que pensó en retirarse?

Ella ha pasado por muchas injusticias, sobre todo el trato que sufrió por la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, mil trabas a su trabajo, pero también ha demostrado tener una personalidad enorme.

Neisi Dajomes decidió dedicar este momento de gloria a su familia, pero otros atletas alzaron su voz de protesta como Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Juan Caicedo sobre sus federaciones respectivas ¿Cuál es el problema de Neisi con la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas?

La relación del presidente Luis Zambrano con Neisi no ha sido buena durante casi toda su carrera deportiva, ha sido toda una lucha constante con la Federación, de ponerle trabas, de imponerle entrenadores, de obligarla a entrenar en Guayaquil y no donde ella se sentía más cómoda, y así muchos aspectos que llevaron a Neisi a plantearse un retiro en lugar de someterse, esta medalla no es solo lo deportivo, también es con la lucha contra la Federación y el Ministerio, porque si ella se hubiese dejado someter, hubiera sido el caso de Alexandra Escobar, de quitarle la posibilidad de ser medallista olímpica"

Meses antes de los Juegos Olímpicos, Neisi habló en una entrevista donde criticó el manejo de la Federación, exponiendo por primera vez su malestar con las autoridades ¿Por qué se provocó este roce entre Neisi y la Federación?

Básicamente la Federación se ha basado en el chantaje y el manejo, Neisi estuvo todo el tiempo pidiendo estar entrenando en Aruba, primero por el tema de contar con todas las herramientas deportivas para ensayar, y alejarse de su círculo familiar y concentrarse netamente en su carrera, pero la Federación aplicó el chantaje: si te vas con nosotros a Portoviejo ahí podemos pensar en llevarte a Aruba. Y nunca se consideró. Al final ella tenía razón porque en Aruba teníamos un grado de contagio muy bajo, mientras que en Portoviejo todos los entrenadores terminaron contagiándose"

Siempre condicionando, y ese ha sido todo el tiempo en la Federación o haces esto y te damos lo que esperar, pero nunca se le preguntó ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres ir a entrenar?

Fuera de esto también se le quiso imponer un entrenador de nacionalidad venezolana, sin ningún argumento, porque era amigo de la directiva, no por tener una hoja de vida destacable, después las denuncias salieron y que supuestamente el presidente iba a recibir una tajada del acuerdo salarial con el entrenador.

Lo que Neisi sufrió también le pasó a Alexandra Escobar, pero la diferencia es que Neisi tuvo gente que la apoyara, a ella le tocó someterse a los caprichos de la Federación y esto no es de ahora, lleva más de 20 años.

¿Considera que podría marcar un antes y un después si Neisi Dajomes alza su voz de protesta contra la Federación?

Lo primero que espero que el presidente de la Federación Luis Zambrano en dar un paso al costado, y no quererse atribuir todo lo que hizo Neisi, él fue el principal opositor de ella, estoy sin miedo a equivocarme que el triunfo de Neisi le cayó tan mal a Zambrano que hasta tendrá dolor de barriga, él no esperaba que ella gane. ¿Por qué? porque Neisi fue la única atleta rebelde.

La 'Dinastía'

La genética de ellos es extraordinaria, es digna de admirar, eso ha hecho que la hermana menor de Neisi y Angie (Jéssica Palacios) de 15 años pueda entrenar y ser la actual campeona nacional-sudamericana, tienen mucha proyección.