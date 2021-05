¿BSC y Emelec estarían pendientes del futuro entre LDUQ y Perlaza?

El futuro deportivo de Pedro Pablo Perlaza es incierto luego de que se confirmara por el propio entrenador de LDUQ Pablo Repetto que "le falta compromiso para jugar en Liga. No lo vemos con esa mentalidad que queremos".

Ante eso, la prensa deportiva ha especulado ante un supuesto interés de parte de otros clubes como BSC y Emelec por aprovechar su situación y poder negociarlo.

Su posible continuidad o desvinculación se sigue analizando a la interna del cuadro capitalino y en los próximos días habrá novedades sobre el defensa ecuatoriano.

BSC

En base a un posible interés de BSC, la situación pasa primero por la posible salida de Byron Castillo, lateral estrella de los amarillos en la vigente temporada, siendo Boca Juniors y dos clubes brasileños los más interesados en ficharlo.

Sin embargo, cabe recordar que BSC aún no puede fichar jugadores debido a una sanción por no pagar una deuda a River Plate de Uruguay por el pase deportivo de Gabriel Marques. Hasta que esa deuda no sea saldada o resuelta, los toreros no podrán sumar jugadores.

Además, desde BSC el propio estratega Fabián Bustos fue más diplomático: "Ustedes, los comunicadores, la gente, todo el mundo puede hablar, me parece que opinar yo sobre un jugador de otra institución, no corresponde. Obviamente, que tengo un cariño por ese chico porque lo tuve, lo llevé a Delfín y fuimos campeones (en 2019 por penales ante LDU en el Jocay), pero no puedo verter una opinión para nada porque pertenece a una institución importante como la nuestra, así que nada".

Emelec

Los azules que actualmente no cuentan con solidez defensiva podrían aprovechar el mercado de fichajes en junio, por lo que se ha mencionado que desde el club eléctrico se ha preguntado por la situación contractual de Perlaza y LDU, aunque sin ofrecer ni formalizar las negociaciones.

Cabe recordar que la intención sería adelantar a Romario Caicedo y Perlaza llegaría para ocupar esa posición.