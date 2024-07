Los médicos venezolanos aportan en la salud de los ecuatorianos

El aporte y la vocación de los trabajadores de la salud venezolanos que migraron a Ecuador fue puesto a prueba poco tiempo después de su llegada al país.

La bacterióloga Nairoby González estuvo en la primera línea contra el covid-19. Tomó más de 10 mil muestras a pacientes contagiados, en Quito y otras ciudades.

“Yo estudié para esto. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca y cuando me pregunte que hizo mi mamá en la pandemia y yo le diga solo quedarme en casa, encerrada, no podía entender eso", menciona la médico venezolana.

Con su esfuerzo se han integrado completamente al sistema de salud ecuatoriano, dicen que con una mezcla de conocimientos y carisma. Así cuentan su historia Horiana Pérez, pediatra, y Doly Sánchez, odontóloga.

Muchos migrantes ya tienen entre cinco y ocho años viviendo en Ecuador, tiempo en el que han sido contratados en entidades públicas o han abierto sus propios consultorios.

