Whoopi Goldberg es suspendida de su programa por comentarios sobre el Holocausto

La actriz Whoopi Goldberg fue suspendida dos semanas como coanfitriona del programa “The View” por haber emitidio “comentarios erróneos y dañinos” sobre los judíos y el Holocausto, según explicó la directora de ABC News.

“Aunque Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus declaraciones. Toda la organización de ABC News se alza en solidaridad con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, dijo este martes 1 de febrero en un comunicado Kim Godwin, presidenta de ABC News.

La suspensión ocurrió al día siguiente de que Goldberg dijera durante una conversación en “The View” que el Holocausto no fue un asunto de raza. Se disculpó unas horas más tarde y de nuevo en el episodio del martes por la mañana, aunque sus palabras iniciales fueron condenadas por destacados líderes judíos.

“Mis palabras molestaron a mucha gente, algo que nunca fue mi intención”, dijo el martes por la mañana. “Ahora comprendo por qué y me siento muy, muy agradecida porque la información que he recibido fue muy útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes”.

Goldberg, quien es afroamericana, hizo sus comentarios originales el lunes durante una discusión en el programa acerca de la decisión de una junta escolar en Tennessee de prohibir la novela gráfica “Maus”, galardonada con el Pulitzer, que trata de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Goldberg dijo que el Holocausto no era “un asunto de raza... se trata de la inhumanidad del hombre contra el hombre”.

“Me equivoqué”, dijo Goldberg al comienzo del programa del martes.

La polémica por las declaraciones de Goldberg dejó sobre la mesa la complejidad de algunas cuestiones relacionadas con la raza, incluida la idea generalizada, pero muy disputada, de que solo las personas de color pueden ser víctimas de racismo.

