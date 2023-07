Virginia Limongi se volvió tendencia en redes sociales al publicar un video donde mostraba sus habilidades y conocimientos con el maquillaje , realizándole un make up a su hermana menor, Fiorella.

Fiorella quería que la actual presentadora de Ecuavisa la ayudara a recrear un look que había visto en internet para lucirlo en su ceremonia de graduación, ya que días atrás se graduó como abogada en una reconocida universidad al norte de Guayaquil.

Virgina se encargó de documentar todo el proceso mediante un video que posteriormente publicó en su perfil oficial de TikTok, acompañado de un simpático mensaje: “Una cosa fue la que pidió y otra la que pude hacerle JAJAJAJA no me juzguen, no soy maquilladora profesional pero se hizo lo que se pudo y sin paga”.

