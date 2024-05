En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este miércoles 15 de mayo, Lazito abordó a Virginia Limongi para conocer en qué estado se encuentra su relación con el padre de su hija, Cezar Augusto, luego de haber sido vistos juntos en el aeropuerto entre varias especulaciones sobre una supuesta ruptura amorosa.

La Miss Ecuador 2018 asegura no haber hecho show de su vida privada porque siempre la ha mantenido alejada del ojo público y no debe aclarar una situación que ella no inició cuando los medios se percataron que Virginia y Cezar no se seguían en redes, error que habría cometido por ser imprudente e inmadura, durante un momento en el que existó una distancia que ya fue superada.

