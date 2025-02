"Me siento súper feliz, ansiosa, un poco nerviosa al mismo tiempo, con muchas expectativas de cómo va a ser esta nueva temporada donde están hombres y mujeres, pero sobre todo agradecida. Yo creo que la acogida del público, que me pidan que sea también un programa aparte, quiere decir que conectan mucho con esos sueños" , comentó la amix . Para la presentadora, este cambio representa un paso importante hacia un concepto más inclusivo del modelaje, donde el talento, la actitud y la personalidad serán claves para destacar.

Un nivel más alto que nunca

Virginia también resaltó que, a medida que avanzan las temporadas, el nivel del reality ha ido en aumento, algo que se pudo notar desde la promo. La primera vez fue grabada en el estudio del diseñador Bartolomé, el año pasado se realizó la promo en el estudio sur de Ecuavisa y en esta ocasión "tiraron la casa por la ventana", afirmó Limongi, quien reconoció que la planificación de la promo oficial se la realizó durante más de un mes para demostrar que el reality puede ser un programa independiente.

La motivación para continuar con el reality

"Como me lo dijo Edwin, quien fue el que me dio la idea, dar la oportunidad a chicas que lo ven como algo imposible, como una oportunidad tangible, como "Yo puedo ser la próxima, yo me merezco lo que sueño, yo me merezco mi espacio de creer en mí, de ser independiente, de poder demostrarle al mundo el talento que tengo", porque mucho se puede pensar del modelaje, pero es un lugar donde tú puedes encontrar una independencia económica, donde puedes ayudar a tu familia", expresó.

