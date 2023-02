Tres Dedos se presentó en Viña del Mar este lunes 20 de febrero y no obtuvo el puntaje esperado

A pesar de mostrarse seguro en las últimas entrevistas que brindó en el país antes de viajar a Chile, su presentación no obtuvo buena calificación . En la votación online alcanzó 3,7 y, sin contar a los tres jurados con puntaje incógnito, su promedio parcial fue de 4,6.

Al conocer estos resultados, Taleb no pudo evitar hacer un gesto de desacuerdo, acción que fue notada por los presentadores que lo mencionaron y los asistentes, quienes comenzaron a abuchear al artista. "Al público aquí no le gustó", comentó Martín Cárcamo ​​​e inmediatamente su compañera María Luisa Godoy agregó "no le gustó a Ecuador la nota parece, la que le puso el público".

En exclusiva para Los Hackers de la Farándula, John reveló detalles sobre la tan esperada noche.