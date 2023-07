El comunicador cuenta con años de experiencia en el periodismo deportivo, rama que escogió debido a su estrecho acercamiento con los medios y el deporte -desde muy joven-, una dupla que, para él, se ha convertido en una mezcla perfecta pero a la vez adictiva. Posso afirma que el deporte es un área de la que no se quisiera despedir jamás.

"Acompañarlos, estar en sus entrenamientos, ver su preparación, estar en sus frustraciones (...) Cuando hay una alegría, a mí me conmueve mucho, se me escapan las lágrimas siempre", confiesa el ecuatoriano con respecto a lo que más disfruta de su trabajo. Aún así, no todas las partes del oficio son disfrutables, ni mucho menos como un cuento de hadas.