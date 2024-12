La cita con el notario estuvo caracterizada por personajes como Sylvia Pasquel, su hija, y Efigenia Ramos, la primera expresó a los reporteros presentes, entre ellos del programa Ventaneando, "no le doy la entrevista a nadie porque no quiero".

Por su lado, Alejandra Guzmán dijo “¿Qué quieren que les diga?... Ahorita no les puedo decir nada, aún no... ¿Ok?, gracias”, su hija Frida fue la gran ausente de la reunión. El notario público encargado del testamento expresó, también, que no tiene nada que decir.