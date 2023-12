Los Hackers de la Farándula sorprendieron a Sofía con un obsequio para festejar sus 43 años y la visitaron en el medio donde labora, al que se reintegró ayer después de varios días de incertidumbre que vivió en una casa de salud de la ciudad de Guayaquil.

"Estoy sintiendo mucho el cariño y el apoyo de amigos, conocidos y hasta de gente que me sigue en las redes sociales y eso me llena mucho de amor, cariño y fuerzas", comentó la comunicadora, quien también aseguró que no es fácil estar a la espera de los resultados de la biopsia y ha tenido momentos de depresión por la difícil situación que está atravesando y todavía no termina de comprender el motivo del quebranto en su salud.

Los Hackers de la Farándula: lo que se conoce sobre la enfermedad de Sofía Caiche