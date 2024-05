La actriz mexicana Silvia Navarro responde a su especulado romance con una íntima amiga

“Ella es mi mánager, tenemos una amistad y una relación laboral de hace muchísimos años. Soy muy encimosa. A mí me gusta apapachar [abrazar fuerte] a la banda [los amigos]. Y me van a seguir viendo; entonces, no necesariamente, mis fotos con la gente con la que me vean abrazada [significa que haya romance]”, explicó sobre lo sucedido.

Cabe destacar que ambas mujeres son muy cercanas y han trabajado juntas durante muchos años, de esta forma queda más que confirmado que su vínculo se basa simplemente en amistad y compañerismo profesional.