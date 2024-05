Luego del episodio violento, Vignatti mencionó que su expareja le pidió perdón y la cuidó, incluso llegando a llenar la casa de medicamentos. "Me curaba y me intentaba hacer creer que todo era por mi bien", relató.

Si bien la actriz reconoció haber notado indicios de alerta al principio de la relación, los ignoró. "Me estranguló, me fracturó la nariz, entre otras cosas ", describió sobre la agresión física. "Pasé una semana en cama sin poder moverme", agregó.

De hecho, debió dejar una producción en la que estaba trabajando debido al control que el hombre ejercía sobre ella: " Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba yo toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba ya mis mensajes". Su expareja la mantenía vigilada, por lo que sentía temor de pedir ayuda, incluso sufrió un secuestro del que pudo escapar.

Después de que el caso empezara a hablarse en el medio, dejó un contundente mensaje en redes sociales: "Créanme que todo lo que estoy haciendo significa muchas cosas, no solo eso por mí. Sé lo difícil que es enfrentar y hablar y todo lo que sucede durante y después... por eso mismo lo hago", aclaró. "Por las que no pudieron hacerlo. Me armo de valor y de la fuerza más grande que puede existir para hablar, porque somos todas. No paremos de levantar la voz. Nadie tiene por qué callarte. Estamos todos en esto".