En el programa de farándula de Ecuavisa, Los Hackers de la Farándula, el panelista Santiago Castro, quedó sorprendido al ver en pantalla la foto de su supuesta pareja.

Durante el espacio se generó la expectativa sobre quién sería la persona que ha robado el corazón de Castro. "Te veo muy emocionado Santiago" le dijo su compañera, Dora West.

La reacción de Santiago alborotó a sus compañeros. "No me toquen ese vals porque me matan" finalizó el panelista.