Roberto Manrique habla por primera vez de su orientación sexual

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, a través de su cuenta de Instagram, reveló que es homosexual y que, aunque considera que este no debería ser un aspecto relevante de su vida, pues hay más características en él que lo definen como persona, sí es algo de lo que sintió que necesitaba hablar públicamente.

Manrique detalló que su confesión está dirigida al ‘pequeño Roberto’, un niño que, en algún momento de su vida, se sintió mal por sentirse atraído y amar a personas de su mismo sexo.

“Robertito se crío en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres. Donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada; ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres. Sentía eso desde que tenía memoria, sentía que había algo en mí que estaba mal. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito que está dentro: no tienes de qué sentirte culpable”.

Luego de entregar el mensaje que quería, Roberto habló de su pareja, un “hombre maravilloso” con quien comparte su vida desde hace siete años. Está completamente enamorado y feliz, cómo lo dijo él mismo. “Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuanto hemos crecido, y cuanto nos hemos impulsado”, manifestó el actor que, previamente, se había referido a él como su amigo. “No, no es mi amigo. Es min novio”, recalcó.