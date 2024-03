Richard Barker asegura que faltan personalidades de la farándula en tener relación con Mayra Salazar

“Pero ahí faltan (en referencia a la lista declarada por Mayra) . Por las fiestas que iban al Guasmo. Hay un montón y faltan. Yo fui pareja, sí, pero no tengo nada que ver, gracias a Dios, no ”, explicó el actor, mientras sus seguidores le bombardeaban de preguntas en el en vivo.

Barker hace referencia a su ex pareja en el video, pero reclaca que él no ha estado involucrado. El video fue archivado por varios usuarios de Instagram, por lo que, aunque no existe en la cuenta origina de Richard, aún se lo puede observar.

"¿Por qué me abstengo? Porque aunque conozco a las personas que mencionaron, no soy quién para emitir comentarios. Yo siempre me paro en la empatía", explica el expresentador. Dando a entender que después del en vivo, no se pronunciará más al respecto.