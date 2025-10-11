¿Quién era Fede Dorcaz?, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino, fue asesinado a balazos la noche del jueves en la avenida Periférico, oeste de la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en un comunicado que el homicidio se investiga como “un ataque directo”, ocurrido en la lateral de la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC precisó que se están realizando análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables del ataque. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y persiguieron a la víctima que intentó huir del ataque.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se inició una investigación por homicidio doloso con arma de fuego, cometido en contra de Federico Docazberro, nombre real del artista, de 29 años.

Versiones apuntan a que se trató de un intento de asalto al que el modelo se resistió, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades mexicanas. El homicidio también fue confirmado por el programa Hoy de Televisa, que lamentó el fallecimiento del artista y envió sus condolencias a sus familiares y a su novia Mariana Ávila, quien se pronunció a través de sus redes sociales: