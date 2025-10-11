Televisión
11 oct 2025 , 11:02

¿Quién era Fede Dorcaz?, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se inició una investigación por homicidio doloso con arma de fuego, cometido en contra de Federico Docaz.

   
    Federico Docazberro modelo y cantante argentino.( Foto: Internet )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino, fue asesinado a balazos la noche del jueves en la avenida Periférico, oeste de la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en un comunicado que el homicidio se investiga como “un ataque directo”, ocurrido en la lateral de la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC precisó que se están realizando análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables del ataque. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y persiguieron a la víctima que intentó huir del ataque.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se inició una investigación por homicidio doloso con arma de fuego, cometido en contra de Federico Docazberro, nombre real del artista, de 29 años.

Versiones apuntan a que se trató de un intento de asalto al que el modelo se resistió, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades mexicanas. El homicidio también fue confirmado por el programa Hoy de Televisa, que lamentó el fallecimiento del artista y envió sus condolencias a sus familiares y a su novia Mariana Ávila, quien se pronunció a través de sus redes sociales:

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

Una declaración de amor eterno que ha conmovido a todos.

Mariana Ávila y Federico Docazberro.
Mariana Ávila y Federico Docazberro. ( Foto: Instagram Mariana Ávila )

¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, nació en 1996 en Mar de Plata, Argentina.

De acuerdo con la información que compartió en su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España, en busca de mejores oportunidades.

    Federico Docazberro modelo y cantante argentino. ( Foto: Internet )
    Federico Docazberro modelo y cantante argentino. ( Foto: Internet )

Su fascinación por el fútbol en su adolescencia le brindó gratas experiencias e hizo lazos de amistad en su país natal y en España.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, lo que le permitió trabajar en países como: España, Italia y Estados Unidos.

Otros asesinatos de cantantes en México

El asesinato de Dorcaz se suma a varios crímenes contra celebridades y figuras cercanas al medio del espectáculo, ocurridos en días recientes en la capital mexicana.

El lunes 29 de septiembre, el estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros al salir de su negocio, en el lujoso barrio de Polanco.

Una semana antes, el 22 de septiembre, los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, fueron hallados en Cocotitlán (Estado de México, centro) tras desaparecer el 16 de septiembre en Polanco, después de acudir a un gimnasio.

