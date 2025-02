La primera noche del Festival de Viña del Mar estuvo lleno de expectativa, pero también de momentos incómodos. George Harris, humorista venezolano, no contó con el abrazo del público del monstruo de la costa chilena, y llegó a convertirse en tendencia debido a este complejo momento que llegó a las redes sociales.

Da lo mismo las controversias políticas o la nacionalidad que tenga un comediante. El problema es su actitud y su rutina fome, NO puedes cortar tu show 5 veces para pelearte con el público e irte.. tira chiste rapido, juega con otras cosas. Pésimo #GeorgeHarris en #Vina2025. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/e2fi50m6mm — Baker27 (@Beker27) February 24, 2025

“Si no les gusta vayan a comprar bebida (...) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”, expresó, entre más cosas, el comediante, después de que parte del público no deje de pifear durante su intervención. Lazito ya está en Chile para cubrir el festival Viña del Mar 2025 Apenas Harris fue hasta el escenario, un grupo se dedicó a boicotear su rutina mediante ruidos, sonidos y gritos, algo que incomodó -por obvias razones- al artista, y al público que fue a presenciarlo en el evento internacional que reúne a talentos de todo tipo.

“Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada”, expresó George, asegurando que su fin en el festival no era nada más que "darle su cariño". Los presentadores debieron intervenir, y le insistieron que termine su show, pero pese a los intentos del venezolano, no logró conquistarlos. Viña del Mar 2025 revela su primer line-up: Marc Anthony, Myriam Hernández, Duki y Carlos Vives El director del certamen, Álex Hernández, contó que “Había un grupo de personas que estaban organizadas y le gritaban cosas a él, y él se distrajo, y no siguió de largo con su rutina", a CNN, además de asegurar que lo ocurrido es una muestra de la xenofobia, sin embargo, "no todos los chilenos somos así", manifestó.

Sin embargo, en redes sociales, los chilenos que lo critican se defienden, aseguran que los chistes de Harris fueron "fomes", sin gracia, y solo hablaban "de sexo", además de ser "desagradables", sin hablar de la actitud "prepotente" de la que también lo acusan. "El que venga a decir que lo que pasó con #GeorgeHarris en #ViñaXMega fue por xenofobia está súper equivocado, hace unos años un cubano, una colombiana y un argentino supieron ganarse al monstruo del #FestivalDeViña con su respeto hacia el público chileno, algo que no pasó hoy", dice un famoso tuit de X.

¿Qué se sabe de George Harris?