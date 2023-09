"Entiendo tu situación, entiendo por lo que has pasado, entiendo lo mediático de la otra situación que presentamos acá, el video que tal vez se filtró, el en vivo que no fue intencional ...", dijo el otro conductor que, por el momento, es uno de los más señalados en redes sociales.

Ochoa se quejó con molestia, ya que no le habrían avisado lo que realizarían en la transmisión. La imagen tenía como protagonistas a la anchor besándose con un hombre que no es el padre de su hija.

"Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes [para saber] si yo quería que me expusieran de esta manera?", refutó con evidente molestia, aunque en redes los comentarios de que todo estaría "montado" para ganar visibilidad en redes sociales no faltaron, mientras que otros opinan que, si esa es la realidad, "pues muy mala estrategia porque el canal, el programa y el presentador quedan mal, el país los está p*teand*".

Nanis se levantó de la silla y abandonó el estudio sin antes decir: "A mí la verdad no me interesa trabajar si cada ocho días me están exponiendo con algo más, yo soy un ser humano... No me interesa", sentenció, y se retiró del lugar.