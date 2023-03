El sábado 28 de enero, Dayanara Peralta y Jonathan Estrada dieron el "Sí, acepto" delante de familiares, seres queridos y toda la prensa rosa ecuatoriana. En el programa de Youtube que realiza la pareja, el actor y productor aseguró que Leonardo Quezada, 'Lazito', habría pisado el vestido de su esposa y además, el periodista de farándula interrumpió en ciertos momentos destacados de la ceremonia.

"Existe la huella del zapato que llevaba Lazito ese día, no en el vestido sino en la cola que casi le descuella a la pobre Dayanara. En todo el 'Ave María', era la entrada triunfal de toda novia, y Lazito le pisa", comentó Estrada, a lo que la cantante agregó que 'sí, casi me desnucan' pero no sabe quién fue.

