¿Por qué mantuvo su matrimonio y su embarazo en secreto?, la ex Miss Universo Paulina Vega por fin lo explica

Paulina Vega, quien fue Miss Universo el 25 de enero del 2015, sorprendió en redes sociales después anunciar, de un momento a otro, que se convirtió en madre, y además, estaba casada. La publicación la realizó en su cuenta oficial de Instagram acompañada de una fotografía abrazada a su pareja, y agradeciendo al público por el apoyo constante.

Ellos, en cambio, su audiencia, lo tomaron con mucho humor de por medio, aseguraron que solo faltó presentar a la pequeña cuando estuviese graduada o casada, mientras otros la felicitaron por el trabajo bien logrado de mantener su vida privada, ya que casi nadie lo sospechaba, y solo pocos medios lo tenían en la mira.

“Parpadeamos: Paulina casada y con bebé”, “no todo se debe estar publicado, prudencia. Buena por esa Pau”, “sólo tu eres capaz de mantener un secreto así”, “más escondida que Shakira en la Guacherna”, “se nos casó y fue mamá y no nos dimos cuenta”, “estoy de acuerdo con tu decisión, es un momento muy sutil y privado, te admiro por decidir vivirlo solo con tu gente más cercana”, fueron algunos de los comentarios más destacados en el posteo que alcanzó los miles de likes.

Ahora, la exreina de belleza y modelo reapareció en redes sociales con una nueva publicación que calló los rumores alrededor, y explicó el por qué de su radical decisión.

“En las redes sociales, exponerlo TODO es la 'norma', por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llega a generar presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares. Sin embargo, no se trata de tener una vida secreta, sino de cultivar y conservar una vida propia. Tampoco se trata de que haya algo que esconder, sino de saber elegir guardar, porque ¡hay magia en lo que guardamos", afirmó, sin dejar de invitar a sus seguidores a seguir su pensar.

“No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto... Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo. La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir", manifestó.

Por último, no dejó de lado el agradecimiento que siente con los que la siguen por "celebrar sus momentos más especiales, por las palabras tan bonitas que me dejaron, pero sobre todo por su cariño y felicidad". Una lección aprendida, sin duda, de una de las misses latinoamericanas más queridas del concurso mundial.