Según Mera, el vestido rojo con el que Andrea obtuvo la corona debía ser usado solo en la premilinar, más no en la noche final del concurso, donde se habría acordado que luciría su otro diseño color amarillo.

El diseñador expresó su malestar en historias de su cuenta de Instagram, en las que afirmaba sentir que el esfuerzo que puso en la prenda que no lució habría sino en vano y que en el certamen no se habrían hecho las cosas como él ordenó.

Por su parte, Tahiz Panus, directora de CNB, se pronunció para aclarar lo sucedido tras bastidores y comentó que ya había conversado con Carlos. Aunque las palabras no fueron las correctas, según Panus, los comentarios no habrían sido en contra de ella ni de Andrea. "Hizo dos vestidos, nosotros decidimos usar uno, allá causó impacto el rojo, por ende yo no quise perder esa emoción", afirmó Tahiz, además aseguró haber tomado la decisión correcta respecto a la vestimenta de la representante ecuatoriana.

La joven reina de belleza indicó no tener conocimiento sobre los comentarios del diseñador, pero confía plenamente en su trabajo y cree que Mera se encuentra muy feliz con el triunfo internacional obtenido con una de sus creaciones.