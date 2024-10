"Se llevaron mis visas y documentos justo antes de tomar un vuelo desde Guayaquil", explicó, y a la vez pidió ayuda a alguno de sus seguidores con respecto al proceso de visado de trabajo. "Se llevaron todos mis equipos, todo....", lamentó, "pero jamás mi creatividad y mi esencia".

Phraa, el flash ecuatoriano de las estrellas latinas

Cinco delincuentes apuntaron su cabeza y lo amenazaron con el fin de llevarse sus pertenencias, "que no hayan jalado el gatillo después de haber tenido una bomba en mi cabeza y que no haya explotado (derrame cerebral) me hace pensar sobre lo mucho que Dios esta creando dentro de mí", analizó.