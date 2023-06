En medio de una entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, la actriz reveló que en la vida real no ha tenido tantos romances como su personaje: “Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo, fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los castings muy acertadamente, todos me los gané"