Pareja de Joselyn Encalada fue visto en compañía de otra chica

Hace unos días en las redes sociales se filtraron varios videos de "Yoyito", novio de Joselyn Encalada, con una chica que no es parte del medio, disfrutando juntos en una discoteca.

La chica reality no afirmó ni negó que todavía mantenga una relación con quien sigue siendo su socio en el negocio que inauguraron hace pocos meses, pero señaló que se encuentra tranquila y en paz.

"Creo que ya no tengo que hablar de mi vida personal, que la gente opine y diga si piensa que estoy soltera, si piensa que estoy casada, si piensa que estoy amarrada, ya que la gente hable y diga lo que sea", fueron las declaraciones de Encalada acerca de los rumores de separación.

Joselyn indicó que desea estar más tranquila, y no deja que nada la afecte, ya sean comentarios, trabajo u otras situaciones.

Al quedar fuera del reality donde se encontraba, expresó que la televisión no es un capítulo que vaya a cerrar, pero por el momento sí necesita un descanso de la misma. "Yo mis 32 años me siento como de 50, me ha sofocado, así que necesito el tiempo justo y necesario para mi", comentó, agregando que sí volvería a ser parte de otro reality ya que es el tipo de programa que le ha permitido crearse un nombre en el medio.

Finalmente, aseguró que su corazón se siente en paz, viajará sola durante este año y espera poder convertirse en madre.