Su "maestro del amor", así llamó la influencer Samara Montero a quien fue una de sus parejas, Efraín Ruales, o al menos así lo cuenta ella en un reciente video que ha puesto de cabeza a las redes. Los comentarios de la publicación estaban repletos de dudas, "¡¿fueron pareja?!", se preguntaban varios usuarios. En el clip, la joven actriz muestra personales escenas junto al conductor y comediante ecuatoriano.

Efraín Ruales: dos años después y la interrogante de quién lo mandó a matar continúa

"Cuando me toca hablar de mi ausencia, digo muchas cosas, que me tuve que dar un respiro por la naturaleza, que mi vida drásticamente cambiaba de un momento para otro, y cuando siento que ya no puedo más... hablo de ti, y de cómo partiste trágicamente hace unos años", empieza contando en un video donde recopila varias escenas en su diario vivir.

La publicación no tardó en viralizarse y fundirse en el boca a boca social, por eso quizás era inevitable que llegara a manos del íntimo círculo de Ruales, entre ellos, Catrina Tala Mohanna, conocida productora y directora audiovisual, e incluso el hermano del actor asesinado, Pablo Ruales.

Alejandra Jaramillo recuerda a Efraín Ruales a tres años de su muerte