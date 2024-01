“No puedes esconder estas cosas”: Sofía Vergara rompe el silencio y revela la razón por la que se divorció de Joe Manganiello

Seis meses después, la protagonista de la serie Griselda habló por primera vez sobre esta inesperada ruptura amorosa que se sumó a una de las múltiples separaciones que surgieron en Hollywood el año pasado, reveló el motivo detrás de su divorcio y también aseguró que estaba lista para la atención mediática que obtendría tras anunciar el fin de la relación. "Estás ahí fuera [en el ojo público] y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas" , mencionó la intérprete de Gloria Delgado en la popular serie Modern Family al programa estadounidense de televisión CBS Sunday Morning .

La colombiana indicó que pesar de toda la exposición, no existieron especulaciones o datos erróneos sobre esta ruptura. "No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser", comentó. "Me sorprendió y, ya sabes, ellos [los medios de comunicación] solo dijeron lo que era y eso fue todo".

Hace unos días fue parte del programa de televisión español El Hormiguero, donde se viralizó un fragmento de la entrevista, pero Sofía también habló por primera vez sobre el motivo detrás de la decisión de finalizar su relación con el actor.