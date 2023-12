Karol G contó con un año que aún no culmina pero le ha brindado lo mejor de todos los mundos. El éxito de la cantante colombiana se catapultó internacionalmente, llegando a esferas que solo parecían un sueño lejano. Esta vez, la intérprete vuelve a llamar la atención debido a su debut como actriz , con nadie más que Sofía Vergara.

Pero ella no será la única estrella de origen colombiano que aparecerá en la apuesta audiovisual de Netflix, sino también Karol G, quien dejó a un lado su melena rosa pastel para transformarse en Carla, una íntima amiga de la delincuente. Sus largas uñas rojas, accesorios grandes y un top estampado animal la adentran a los años 70, época en la que empezó su historia. En redes sociales los comentarios con respecto a su look no faltaron por parte de sus fanáticos.

