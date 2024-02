La intérprete se enteró de la situación y no se quedó callada, como es su costumbre, arremetió contundentemente a cualquiera que la menciona públicamente: “Estáte quiero pobrecito bebé [Juan Osorio] porque no vas a querer que yo abra el hocico [la boca] y tú sabes que lo puedo hacer si me da la gana”.

Según las propias declaraciones de Niurka, la relación estable entre ambos habría cambiado ya que bloqueó su cuenta: "Antes me adoraba, pero como está bloqueado, ya no me adora. A mí me vale madres que no le guste. Es más lo hago. porque no le gusta, para joder”.

La actual pareja de Osorio no fue dejada de lado, de hecho recordó el momento en que la modelo mencionó que Niurka no existía en sus vidas, palabras que dieron en el clavo en el orgullo de la vedette: “Ella fue la que dijo que yo no existía en sus vidas. Ella lo dijo, se atrevió. Claro que existo tanto, tanto, tanto, tanto que no toleras ver a Juan al lado mío; porque aunque soy una vieja, te hago sentir insegura”, concluyó.

De esta forma, la madre del ahora actor, Emilio Osorio, dejó en claro que no se dejará "pisotear" por el realizador de producciones mexicanas, ni tampoco de su actual pareja.