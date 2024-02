El Rey Felipe decidió darse unas vacaciones solo y la prensa europea de espectáculos estalló. El monarca visitó Pirineos con el practicar su deporte favorito, esquiar, aquella excusa de un momento a solas se ha repetido recurrentemente en la actualidad, sin embargo eso no fue lo que más llamó la atención de los paparazzis, sino de un supuesto misterio nocturno incluido.

El diario Segre informó que el rey fue en compañía de un grupo de amigos catalogado como partners in crime, con quien compartió en un exclusivo restaurante de la zona, El Fogón del Valle, situado en Vielha, y liderado por Tatiana Wandurraga, quien explicó que desconocía que la reserva era para el líder español.

La ausencia de Letizia es de lo que más se habla en sitios como El Nacional o Vanitatis, aunque su carencia presencial en este tipo de eventos no son sorpresa, ya que el plan suele manejarlo con su grupo de amigos de confianza, y no con su pareja, detalles que pasan por desapercibidos en cualquier pareja común, pero no en el dúo de Zarzuela.