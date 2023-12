"Lo que siento es que la responsabilidad es muy alta, obviamente, no le vamos a gustar a todo el mundo, esperamos que los fans estén muy contentos, realmente ese es el propósito. Los libretos están muy bien, me ubiqué en los libretos. Creo que la historia está muy bien contada y es una cosa totalmente diferente, no es la continuación, es una historia nueva maravillosa”.

Así es como se conoce que la historia no está pensada como inicialmente se creía, y que además nuevos personajes entrarán en escena, como por ejemplo la hija de Betty y Armando.