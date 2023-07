La nueva temporada de Betty, La Fea , en Prime Video, cuenta con una expectativa indescriptible en redes sociales. Posterior a que se confirmara la continuación de la novela colombiana que conquistó a millones no solo en su país natal, sino alrededor del mundo , de la mano de sus actores protagonistas, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la emoción continúa.

Son varios los personajes que llegaron al corazón de sus televidentes, entre ellos, Natalia Ramírez, quien interpretaba a Marcela Valencia, la pareja inicial de Armando Mendoza -interés amoroso de Betty-. Un video de una transformación a su añorado personaje se volvió tendencia en plataformas digitales, y llegó hasta TikTok, donde recibió amorosos comentarios por parte de sus seguidores.

Esta es la actriz de Yo Soy Betty, La Fea que exige ser incluida en la nueva temporada de la famosa novela colombiana

"Me morí al ver esto, morirme no es suficiente para representar mi emoción", "más de 20 años han pasado y sigue preciosa desde el primer momento", "la emoción me respira en la nuca, Marce", "yo solo veré la temporada para saber qué pasa con March y Patricia", fueron algunos comentarios que se unían al hype digital que todas las generaciones sienten por el regreso de la recordada producción.