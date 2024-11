La gala del Miss Universo 2024 quedó marcada por una c ontroversia que involucró a Ileana Márquez , representante de Venezuela, durante la ronda final de preguntas. La joven, quien alcanzó el top 5 , fue víctima de una traducción errónea en la pregunta que debía responder. Según expertos, este error podría haber afectado su puntuación y su oportunidad de competir por la corona.

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales , donde muchos internautas calificaron el incidente como un " saboteo ". Las críticas se centraron en la importancia de contar con traductores profesionales y precisos en un evento de tal magnitud, donde cualquier malentendido puede ser determinante. A pesar de ello, Márquez se mostró elocuente y segura en su respuesta, aunque esta no correspondía al sentido de la pregunta original , lo que habría influido en su eliminación del certamen.

Tras la ceremonia, Márquez se pronunció sobre la polémica en una charla con el creador de contenido venezolano "La Divaza". A través de TikTok, compartió que había insistido en contar con una traductora confiable, ya que era fundamental que su mensaje llegara con claridad. Sin embargo, la intérprete asignada no transmitió correctamente la pregunta inicial, lo que generó confusión y desventaja para la participante. “En la primera pregunta me dijo: ‘¿qué era lo más importante que me había pasado hoy?’, y era totalmente distinta”, explicó la reina de belleza.

A pesar de las adversidades, Ileana Márquez mostró profesionalismo al comentar sobre la situación, destacando que son imprevistos que pueden ocurrir en competencias de esta magnitud. Su actitud serena y las palabras de aliento de sus seguidores resaltaron su talento y fortaleza, convirtiendo este tropiezo en una muestra de resiliencia y entrega en el escenario internacional.