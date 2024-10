Miss Universo: la primera candidata de Maldivas desata controversia en su país

El Gobierno de Maldivas ha condenado a la modelo que está a punto de participar en el concurso , calificándolo de no islámico, mientras que muchos jeques, eruditos y líderes religiosos etiquetan la participación de la concursante como un pecado.

Muchos señalaron que países islámicos como Arabia Saudita y Pakistán también tienen modelos que participan en el concurso.

"¿Por qué no dejamos que esta joven siga sus sueños? Arabia Saudita está compitiendo este año. Mujeres musulmanas de Bahréin, Líbano, Egipto, Malasia y Pakistán, entre otras, han competido antes. También se les permiten hacer ajustes por motivos religiosos y culturales", dijo Hussain Amru, excandidato vicepresidencial en las elecciones de 2023.

Shaina no ha hecho comentarios públicos al respecto. Medios internacionales trataron de contactar a la participante y a su agencia, pero no han obtenido respuesta.

En una entrevista al medio maldivo He and She, la participante aseguró que lo que respecta a los comentarios, ella tiende a "ignorar los que tienen un objetivo degradante".