No solo eso, con un comentario también expresó que, a su perspectiva, el concurso pudo haber estado arreglado: “[Los jueces] se empezaron a mirar como diciendo esto no es lo que nosotros elegimos. Eso fue lo que se sintió desde afuera” , dijo.

“Yo supongo que ella estaba muy nerviosa y muy en la suya y me pasó que en los últimos dos días decirle ‘Hola, Jenny, ¿cómo estás?’ y que me mire y no me conteste (...) Creo que fue una completa decisión de su organización, no creo que ella haya tenido voz ni voto acá porque lo que yo vi de su estilo durante la competición había sido muy lindo", declaró.

Después de lo sucedido, la Benejam no reaccionó hasta horas después, "lo que pasó en ese escenario ustedes lo vieron, nada más que agregar", escribió en sus historias de Instagram sobre una imagen donde se captó su participación en el certamen celebrado en noviembre.