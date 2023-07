Aunque han pasado algunos años desde que Miriam Murillo dejó de interpretar a doña Geoco, la mamá de Génesis que siempre estaba en conflictos con Genaro en la producción nacional Tres Familias, al dar vida nuevamente a este aclamado personaje para el spin-off Los Tomalá Cabeza: Influencers, lo sintió natural porque siente que la intrépida suegra nunca salió de ella, según lo comentado por la actriz durante una entrevista exclusiva con Ecuavisa.com

"Nunca me he sacado a doña Geoco porque donde voy ya no me dicen Miriam, me dicen doña Geoco, es como que ese es mi nuevo nombre", afirmó la actriz que vive una situación muy similar a la de su esposo en la ficción, Isidro Murillo.

