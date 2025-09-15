Viral: Mike Tyson golpea a MrBeast en vivo

La velada de boxeo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas se vio opacada por un inusual evento fuera del ring que se volvió viral en redes sociales. El youtuber estadounidense James Stephen Donaldson, más conocido como MrBeast, desafió en tono de broma al excampeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, a darle un puñetazo. ¿El resultado? MrBeast tirado en el suelo.

Durante la retransmisión del evento en el Allegiant Stadium, MrBeast, que cuenta con más de 435 millones de suscriptores en YouTube, le pidió a Tyson que lo golpeara en el estómago. El exboxeador aceptó el reto y, con un guante de boxeo en la mano, le propinó un gancho al abdomen que, aunque no fue a toda su potencia, bastó para dejar a MrBeast doblado de dolor y de rodillas en el suelo, mientras Tyson lo sostenía para evitar su caída.

La escena fue grabada y compartida por el propio MrBeast en sus redes sociales. En cuestión de horas, el video superó millones de visualizaciones y se convirtió en el tema más comentado, superando incluso la atención del combate principal. La expresión de dolor en el rostro del youtuber fue clara y dia lugar a reacciones y bromas entre los internautas, quienes incluso llegaron a dudar si el puñetazo fue real o no.

