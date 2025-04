Los rumores sobre un posible divorcio entre Michelle y Barack Obama , los anteriores ocupantes de la Casa Blanca , se dispararon en redes sociales, pero la ex primera dama no ha dudado en aclarar de dónde viene toda esta especulación: "el simple hecho de que una mujer decida vivir para sí misma todavía escandaliza a la sociedad" comentó.

En una conversación abierta en el pódcast Work in Progress con la actriz Sophia Bush , Michelle Obama habló con honestidad sobre su vida actual tras dejar la Casa Blanca .

Michelle Obama, de 61 años , contó que ahora puede tomar decisiones por sí misma , algo que reconoce le genera tanto alivio como incertidumbre. Admitió que antes usaba sus responsabilidades familiares como excusa para no hacer ciertas cosas:

Pero, hoy se permite priorizarse, incluso si eso implica no asistir a eventos esperados. Su ausencia en actos como el funeral de Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump desató rumores sobre una posible crisis matrimonial.

Hoy sin embargo, se permite priorizarse, aprovechando que sus hijas ahora son independientes y que su esposo ya no está en la Casa Blanca, incluso si eso implica no ser o no estar en donde se espera que ella esté.

