Michela Pincay llegó a Londres con su novio francés y empezó su Tour del Mundo: estas son las primeras fotos del viaje

Michela Pincay cambió el rumbo de su vida -momentáneamente- y decidió empezar su viaje por el mundo en compañía de su amor, un francés de 33 años llamado Alexis Marle . Poco se sabe de él, sus cuentas de redes sociales son privadas y no existe tanta información pública, lo que sí es certero es que la tiene totalmente enamorada, así como ella a él.

Ambos tórtolos llegaron finalmente a Inglaterra, un país que Michela anhelaba conocer desde hace mucho tiempo. La presentadora de televisión compartió las primeras imágenes del viaje, dignas de una portada de revista.

Michela Pincay es grabada "más enamorada que nunca" en aeropuerto de Estados Unidos

"Inglaterra, al fin nos conocemos, hace unos meses tomé la decisión de pausar y disfrutar. La vida es hoy y la única certeza es que mañana no sabemos qué pasará, por eso la felicidad no se pospone. Los invito a mi primer 'tour del mundo' algún día espero conocer todo el planeta que Dios nos prestó un ratito. Les presento a mi compañero de viaje (que me ha regalado sonrisas y complicidad por más de un año) hoy nada puede ser más bonito que este momento", escribió en el pie de foto de las distintas postales.