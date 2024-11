Michela Pincay declara sobre joven fotógrafo acusado de difusión de material íntimo: "Es un monstruo"

Después de que el caso del fotógrafo Isma Visual se visualice aún más en redes sociales, Michela Pincay, una de las jóvenes influencers, víctimas de su modus operandi con el que extraía material personal de su nube de iCloud, se manifestó en redes sociales, ya que la lupa de la culpa se estaba desviando a un lugar que no correspondía, las víctimas.

"Me da mucha pena ver el montón de comentarios de personas que juzgan. No estuvieron ahí, no lo conocen para saber cómo era su comportamiento, su cara de desesperación. Solo tratamos de ayudarlo. Obviamente fue un error y ahí están las consecuencias, lección aprendida. Es un experto en manipular. No comenten nada si no tienen nada bueno que decir", declaró en una reciente transmisión en vivo de su Instagram.