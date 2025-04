Todo lo que se sabe del La MET Gala 2025

La gala, que desde 1979 ha evolucionado de ser una velada benéfica a un fenómeno cultural global, contará con su tradicional alfombra roja como antesala a la muestra. Esta pasarela es observada con atención por el mundo de la moda y el espectáculo, ya que cada look funciona como una extensión visual del concepto curatorial, fusionando arte, historia y performance.

La edición de este año marca un hito importante: será la primera exposición dedicada exclusivamente a la indumentaria masculina desde 2003. Bajo la curaduría del Costume Institute, la muestra se inspira en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), de la académica Monica L. Miller. A través de esta referencia, se propone un recorrido desde el siglo XVIII hasta la actualidad, destacando cómo el estilo ha sido un medio para negociar poder, clase e identidad.

Con este enfoque, la MET Gala 2025 no solo celebrará la moda como espectáculo, sino también como una forma de relato histórico y político. Se espera que las celebridades presentes respondan con propuestas visuales que reinterpreten la elegancia desde una perspectiva afrodescendiente, haciendo de la sastrería una herramienta narrativa de gran impacto cultural.