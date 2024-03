Coleman también ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como The Smashing Machine y Never Surrender.

Coleman también ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como The Smashing Machine y Never Surrender. ( )

"Juro por Dios que soy muy afortunado (...) No puedo creer que mis padres estén vivos. Tenía que tomar una decisión. Salí de mi habitación, fui hacia la puerta y la situación era ya horrible y no podía respirar. Tuve que salir, volví a entrar y los rescaté. No puedo creerlo. Lo conseguí pero no pude encontrar a Hammer", explicó al levantarse, generando que su testimonio se replica en todo tipo de plataformas.