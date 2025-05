Cuando sucedió el asalto, Sabaté publicó una historia en su Instagram en la que pedía no escribir a su antiguo número.

Cuando sucedió el asalto, Sabaté publicó una historia en su Instagram en la que pedía no escribir a su antiguo número. ( )

Según contó a los Hackers del Espectáculo , los asaltantes si bien, no fueron agresivos como es de esperar, si se llevaron varias pertenencias, en la ya estereotípica modalidad de asalto en Guayaquil:

Aunque no hubo violencia física directa, la presentadora reconoció que el temor fue inmenso, especialmente por el tipo de delitos que se están reportando últimamente en la urbe porteña :

Marián Sabaté destacó que cualquier tema que involucre a su familia es algo "sensible" para ella.

Marián Sabaté destacó que cualquier tema que involucre a su familia es algo "sensible" para ella. ( )

Luego del asalto, la comunicadora advirtió a sus seguidores no enviarle mensajes, ya que su teléfono robado contenía acceso a todas sus redes sociales y podría ser usado para extorsiones. “Tenía que avisar, porque si me escribían y no respondía, podrían pensar lo peor”, explicó.

Lea: Valeria Márquez, influencer mexicana, es asesinada en plena transmisión en vivo

La reacción del público no se hizo esperar. Muchos seguidores mostraron preocupación, mientras otros agradecieron que haya compartido su experiencia para generar conciencia.