Margarita Rosa de Francisco: "el espectáculo de mi propio envejecimiento no me lo quiero perder"

A la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, exesposa del cantante Carlos Vives, le sorprendió que su envejecimiento no haya sido criticado por la gente a través de la plataforma Tik Tok, lo cual sí ocurrió en otras redes sociales como Instagram o Twitter.

"Me llama la atención que en Tik Tok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder", manifestó la también presentadora y modelo a través de un video que se viralizó en esa red social.

Ella añadió que no quiere ponerse botox ni otros rellenos en la cara. siente curiosidad de ver el proceso de su envejecimiento. Antes, cuando tenía 40 años, le costó aceptar la crisis del envejecimiento y se puso relleno en los labios que se fueron con el tiempo.

Desde que comenzó la pandemia del covid-10, a inicios del 2020, Margarita Rosa de Francisco dejó de hacerse tratamientos para la piel. "Aunque eso sí me gustaría eso del láser u otras terapias que me hacía antes, pero no me lo volví a hacer".

Admitió que en tiempo pandemia comenzó a aceptarse físicamente tal como se encuentra. Su video en Tik Tok tuvo 307,500 likes y 31.300 comentarios.

