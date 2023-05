Mar Rendón habla sobre las polémicas declaraciones de Oveja Negra

Durante la visita de Mar Rendón a Ecuavisa para promocionar su nuevo tema Te Arde , los Hackers no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle a la joven cantante lo que pensaba sobre los comentarios emitidos por Oveja Negra hace unas semanas.

El cantante etiquetó a algunos colegas como Jhonny Lexus y Waldokinc, señalando que ellos "realmente son artistas urbanos no figuras prefabricadas que terminan haciendo pop urbanos y que no nos representan". Aunque admitió que las tres jóvenes tienen talento, Oveja considera que no son figuras de dicho género en el país.

Mar que se ha destacado además de su excelente voz, por no ser partícipe de polémicas, contestó a los comentarios muy relajada, esperando poder conocer al cantante próximamente.

