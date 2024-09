Lea También: Videos de Chito Vera desfilando en la pasarela del New York Fashion Week se difunden en redes sociales

En un video compartido en las redes sociales, se ve cómo es escoltado por al menos tres oficiales de seguridad pública hacia una salida de la estación, lo que desató una gran cantidad de especulaciones y reacciones en las plataformas digitales. Aunque el youtuber no ha emitido aún declaraciones oficiales al respecto, las imágenes han generado un amplio debate sobre lo ocurrido.

De acuerdo con testigos presenciales y usuarios en redes, la detención de Luisito se debió a la violación de una normativa del metro de Santo Domingo, el Manual de Usuarios del sistema de Metro y Teleférico de la ciudad establece claramente que está prohibida “la realización, toma, grabación, etc., de imágenes y sonido en las instalaciones del Metro de Santo Domingo y Teleférico con fines no personales, salvo autorización escrita de la Entidad Transportadora”. Este permiso debe ser presentado a cualquier empleado que lo solicite, lo cual Luisito Comunica aparentemente no tenía al momento de la grabación.