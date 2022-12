Los polémicos chats entre Rodrigo De Paul y su expareja Camila Homs; el futbolista la denunció por amenazar a Tini Stoessel

Homs le envió decenas de mensajes al jugador, sin embargo una de las partes más importantes es cuando De Paul le dice: "Ya decidiste que no venga a la final del mundial", a lo que ella responde "Créete eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento".

Posteriormente Camila se refirió a la nueva novia de su ex: "Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el...*.