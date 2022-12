Encuentran al hincha señalado de acosar sexualmente a Lali Espósito; declaró por primera vez

Según su explicación, el individuo se encontraba junto a sus amigos, "viendo los penales abrazado y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos, me sostuve en la cintura apenas un segundo, como queda claro en el video”.

Una multitud recibe a la victoriosa selección argentina

El joven aún no identificado llegó a Catar desde el inicio del evento, y actualmente afirma estar pasándola muy mal debido a los comentarios que ha recibido en plataformas sociales: “Jamás haría algo como lo que me están acusando, nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. Lo estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí y que no hice”.