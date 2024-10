Los García en Ecuavisa: así fue el sorpresivo estreno de la telenovela con sabor ecuatoriano

En el primer capítulo, Pepe Pancho, interpretado por Diego Spotorno, salva la vida de la jefa de Corporación Luque (Marina Salvarezza) , quien pensaba suicidarse mientras experimentaba desesperación y angustia. Ese evento dará un giro inesperado no solo a su vida, sino también a la de su particular y numerosa familia.

Gracias a la confianza del público, el estreno de Los García fue un rotundo éxito, fuimos líderes con un promedio de rating de 10.5 en Guayaquil y 7.3 en Quito, la producción fue recibida con los brazos abiertos por la audiencia de la televisión ecuatoriana, y ni se diga en redes sociales.

En Youtube, comentarios como "que bacán Ecuavisa, que emoción volver a ver una producción con tremendo elenco", "me siento muy orgullosa de Gigita", "Lo han hecho excelente, le tenía fe y no me equivoqué, yo vi Los Reyes y aquí se ve que no se quedan atrás", "Vine por Gigi, Vivi y Lú, pero me quedo por tremenda producción", "Caí por error y lo que estoy viendo me está gustando", nos llenan de alegría como canal de televisión, promotor de talento ecuatoriano, del Ecuador, para el mundo.

