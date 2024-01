"Por más que el bebé todavía no está conmigo en la casa es toda una rutina de ir a ver a la clínica pero hay horarios. Alvarito está durmiendo conmigo entonces me levanta 6:30 de la mañana (...) me quita el sueño y después ya no tengo cómo dormir", declaró con tono risueño.

Posteriormente amplió sobre uno de los temas que más le preocupan tras dar a luz, la lactancia: "Estoy aquí peleando con la lactancia que me sale poquísima leche, pero bueno estoy estimulando y estimulando, me toca levantarme en la madrugada (...) es todo un proceso que se me había olvidado, bueno, con Alvarito era hijo único, ahora son dos".

"Emocionalmente agotada": Lavinia Valbonesi comparte sus vivencias como madre de un bebé prematuro

"Las visitas a la clínica también son emocionalmente cansadas, porque soy postparto, estoy hormonal, me deprimo, me pongo feliz de verlo pero después me deprimo porque me voy, son demasiadas cosas que yo siento que también desgastan. Pero bueno, yo sé que cuando Furio ya esté conmigo en la casa, voy a estar... en el tope de mi felicidad", concluyó en el video tipo selfie.